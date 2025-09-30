Jaguariúna lança campanha de arrecadação de brinquedos no Mês das Crianças

Fundo Social de Solidariedade mobiliza população para doação de brinquedos novos ou usados em bom estado

O mês de outubro, marcado pela celebração do Dia das Crianças, contará com uma ação especial em Jaguariúna. O Fundo Social de Solidariedade lançou a campanha “Doe Alegria neste Mês das Crianças!”, que tem como objetivo arrecadar brinquedos novos ou em bom estado para serem destinados a crianças em situação de vulnerabilidade social.

A proposta é não apenas presentear, mas também transformar momentos simples em memórias felizes. “Sua doação pode transformar o dia, e até o futuro, de uma criança. Pequenos gestos de solidariedade geram grandes mudanças”, destaca o Fundo Social.

As doações podem ser entregues diretamente na sede do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna. A campanha segue durante todo o mês de outubro, mobilizando a comunidade para proporcionar um Dia das Crianças mais especial às famílias atendidas.