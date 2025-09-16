JAGUARIÚNA LANÇA GUIA TURÍSTICO E NOVO SLOGAN ‘CAPITAL COUNTRY DO BRASIL’

A Prefeitura de Jaguariúna lançou na noite desta segunda-feira, dia 15 de setembro, o Guia Turístico de Jaguariúna e o novo slogan “Jaguariúna – Capital Country do Brasil”. O evento, realizado no Hotel Matiz, reuniu autoridades municipais e representantes dos setores gastronômico e de hotelaria da cidade.

O slogan reflete a história da cidade e a força do Jaguariúna Rodeo Festival, maior festival sertanejo do país, que há mais de 35 anos atrai milhares de visitantes e movimenta mais de R$ 50 milhões na economia regional.

O estilo country está presente no cotidiano dos moradores, na moda, na culinária e nos empreendimentos locais. Assim, Jaguariúna amplia seu potencial turístico, oferecendo roteiros que valorizam a tradição rural e o estilo sertanejo moderno. O slogan “Capital Country do Brasil” consolida a cidade como referência nacional em cultura, turismo e qualidade de vida.

“Hoje é um dia muito especial, quando apresentamos para toda a rede hoteleira e de restaurantes da cidade o novo Guia Turístico de Jaguariúna. E demos o pontapé inicial a um grandioso projeto para a nossa cidade, com o slogan Capital Country do Brasil. Com o apoio do setor empresarial, vamos caminhar a passos largos para cada vez mais fomentar o turismo em nossa cidade”, disse o prefeito de Jaguariúna, Davi Neto.

“Fizemos um guia completo, onde setorizamos o turismo em Jaguariúna com vários circuitos para ter o turismo o ano inteiro. Temos o Circuito Country, o Circuito Gastronômico, Circuito Rural e assim por diante”, explicou a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios, Mariana Camargo Bruscato.

O novo Guia Turístico também pode ser acessado pelo aplicativo Mapas Digitais Interativos, que pode ser baixado gratuitamente.

Fotos: Diego Monarin