Jaguariúna leva Programa Solidário aos condomínios Jaguariúna 1 e 2 na próxima semana

Iniciativa do Fundo Social de Solidariedade oferece doações e apoio direto a famílias em situação de vulnerabilidade

O programa Jaguariúna Solidária será realizado nos condomínios Jaguariúna 1 e 2 na próxima semana. Na quarta-feira, dia 6 de agosto, a equipe do programa visitará o Jaguariúna 1 e, na sexta, dia 8, o Jaguariúna 2, sempre das 9h às 14h.

Nesta sexta-feira, dia 1º de agosto, a ação acontece até as 14h no salão da Igreja Santa Cruz, no bairro Tanquinho. O programa é promovido pelo Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna e já se consolidou como uma importante ferramenta de apoio à população da cidade, beneficiando centenas de famílias em diferentes regiões do município.

O Jaguariúna Solidária oferece gratuitamente roupas, calçados e acessórios para famílias em situação de vulnerabilidade. Segundo o Fundo Social, a iniciativa tem como principal objetivo levar benefícios sociais para mais perto da comunidade, incentivando ações de cidadania e solidariedade de maneira prática e acessível.