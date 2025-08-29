Jaguariúna moderniza ETE Vila Primavera com tecnologia que reduz odores e retém resíduos

SAAEJA implanta sistema Geobag para secagem do lodo, substituindo método ultrapassado e melhorando as condições ambientais da estação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguariúna (SAAEJA) realiza obra de concretagem dos leitos de secagem do lodo da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Vila Primavera, que agora contam com acabamento em concreto polido, preparado para receber a tecnologia de Geobag.

Segundo o SAAEJA, antes da melhoria, o processo utilizava a secagem a céu aberto, método considerado ultrapassado e ineficiente, que dificultava a operação e gerava impactos indesejados.

Com a implantação dos Geobags, o lodo passa a ser acondicionado em um material de contenção de polietileno, evitando que os resíduos sólidos se depositem diretamente no fundo do leito.

Essa solução traz diversos benefícios, como maior segurança operacional, controle eficaz do resíduo, que permanece retido dentro do Geobag, e redução drástica de odores na ETE, garantindo melhores condições ambientais.

“Essa modernização representa um avanço significativo para o sistema de esgotamento sanitário de Jaguariúna, reforçando o compromisso do SAAEJA com inovação, eficiência e qualidade no atendimento à população”, informa a autarquia municipal.

Foto: Thiago Carvalho