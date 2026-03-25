JAGUARIÚNA OFERECE ATENDIMENTO VETERINÁRIO GRATUITO A PETS NÃO CONVENCIONAIS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio do Departamento de Saúde e Bem-Estar Animal (DSBEA), vinculado à Secretaria de Saúde, oferece atendimento veterinário gratuito para pets não convencionais. A ação contempla espécies como roedores (hamster, porquinho-da-índia, chinchila, gerbil e rato twister), aves, coelhos, répteis, anfíbios, entre outros.

Os atendimentos acontecem sempre às quartas-feiras, no período da manhã, com o médico veterinário Dr. Roberto Stevenson, referência na área. O serviço é realizado mediante agendamento prévio.

A ação reforça o crescimento histórico do DSBEA. Entre 2025 e os primeiros meses de 2026, foram 2.695 novos registros, aumento de 21,1%. Apenas em janeiro e fevereiro de 2026, o número chegou a 509 prontuários — crescimento de 148% em relação a 2025.

O avanço é resultado dos investimentos da administração municipal, que ampliou a estrutura com centro cirúrgico, Castramóvel, equipe especializada e atendimento a diversas espécies. O departamento também conta com equipamentos modernos, anestesia inalatória e medicamentos mais seguros.

Outro destaque é a implantação do prontuário eletrônico e da agenda digital, garantindo mais agilidade, organização e segurança das informações.

O DSBEA está localizado na Rua Maurício da Silva, bairro Roseira de Baixo, no Parque Américo Tonietti. Mais informações e agendamentos podem ser obtidos pelo telefone (19) 3867-9700, ramais 3054 e 3055. Há, ainda, o WhatsApp do DSBEA exclusivo para mensagens de texto: (19) 92001-2131.

Foto: divulgação