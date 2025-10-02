Jaguariúna oferece pela primeira vez aulas de bateria de escola de samba na Escola das Artes

Aulas gratuitas começam no dia 7 de outubro e fazem parte do projeto Bateria Pegada da Onça

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, anunciou uma novidade para os amantes da música: a Escola das Artes passa a oferecer, pela primeira vez, aulas de bateria de escola de samba. A iniciativa integra o projeto Bateria Pegada da Onça.

As aulas gratuitas começam na próxima terça-feira, dia 7 de outubro, e serão realizadas semanalmente, sempre das 19h às 21h, no Espaço Azul. Para participar, é necessário levar o Cartão Cidadão e realizar a inscrição.

Segundo a Secretaria de Cultura, o objetivo da atividade é incentivar a cultura popular e ampliar as oportunidades para quem deseja aprender a tocar instrumentos de percussão característicos das baterias de escolas de samba, promovendo inclusão, lazer e novas vivências artísticas.

A Escola das Artes de Jaguariúna é um projeto da Prefeitura que oferece aulas gratuitas em mais de 50 cursos, abrangendo diversas linguagens artísticas como música, dança, teatro, artes visuais e muito mais. Com a chegada da bateria de escola de samba, o espaço amplia ainda mais sua programação cultural e formativa.