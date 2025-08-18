JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA INICIA RECADASTRAMENTO ANUAL NESTA TERÇA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio do Fundo Especial de Previdência Social – Jaguariúna Previdência (JaguarPrev), inicia nesta terça-feira, dia 19 de agosto, o Recadastramento Anual de servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município.

A medida, estabelecida pela Portaria JaguarPrev nº 001/2025 e pelo Decreto Municipal nº 4.878/2025, tem como objetivo atualizar os dados funcionais e previdenciários dos beneficiários, garantindo a regularidade no pagamento de salários, proventos e pensões, além de reforçar a segurança na gestão do fundo previdenciário.

O cronograma do recadastramento foi organizado de acordo com o mês de aniversário dos beneficiários:

Até 15 de setembro: aniversariantes de janeiro, fevereiro, março e abril.

Até 15 de outubro: aniversariantes de maio, junho, julho e agosto.

Até 15 de novembro: aniversariantes de setembro, outubro, novembro e dezembro.

A partir de 2026, o procedimento passará a ser realizado anualmente no mês de aniversário de cada servidor ativo (inclusive afastados, licenciados e cedidos), aposentado ou pensionista.

COMO REALIZAR O RECADASTRAMENTO?

O processo poderá ser feito de três maneiras:

Preferencialmente online, pelo portal do JaguarPrev: www.jaguariuna.sp.gov.br/jaguarprev, na seção Cadastro;

Telepresencialmente, mediante agendamento pelo telefone (19) 3837-3517 ou pelo próprio portal;

Presencialmente, na sede do JaguarPrev, também com agendamento prévio.

DOCUMENTOS EXIGIDOS

A lista completa de documentos para cada categoria (servidores ativos, aposentados e pensionistas) está disponível no Anexo I da Portaria nº 001/2025, publicada na Imprensa Oficial e no site do JaguarPrev. Entre os documentos solicitados estão RG, CPF, comprovante de residência atualizado, certidões recentes e extrato do CNIS.

PRAZOS

O JaguarPrev alerta que o não recadastramento dentro do prazo estabelecido poderá levar à suspensão do pagamento de salários, aposentadorias ou pensões até a regularização da situação. Casos excepcionais poderão ser analisados mediante protocolo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

Para mais informações, os beneficiários podem acessar o site do JaguarPrev ou entrar em contato pelo telefone (19) 3837-3517.