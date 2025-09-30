JAGUARIÚNA PROMOVE AÇÃO DO OUTUBRO ROSA NO PRÓXIMO DIA 11 NO BOULEVARD

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal, realiza no próximo sábado, 11 de outubro, às 9h, um grande evento do Outubro Rosa no Boulevard do Centro Cultural. A ação integra a campanha mundial de conscientização sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do combate ao câncer de mama e do colo do útero.

Durante o evento, serão oferecidas diversas atividades gratuitas voltadas à saúde da mulher e à promoção do bem-estar:

Orientações sobre prevenção do câncer de mama e do colo do útero, com informações sobre fatores de risco e sinais de alerta;

Demonstração do autoexame das mamas, incentivando a detecção precoce de alterações;

Solicitação de mamografia para mulheres de 40 a 74 anos, conforme protocolos do SUS;

Encaminhamentos para o exame preventivo de Papanicolau;

Ações de prevenção de ISTs e HIV, com distribuição de preservativos, autotestes e orientações sobre saúde sexual;

Atendimentos complementares, como aferição de pressão arterial, glicemia capilar e orientação nutricional;

Incentivo à atividade física, alimentação saudável e bem-estar integral;

Distribuição de laços rosas e materiais educativos para reforçar a conscientização.

A Procuradoria da Mulher da Câmara fará atendimento e acolhimento.

“O Outubro Rosa é um convite para que todas as mulheres cuidem da sua saúde. Mais do que um evento, é um movimento de prevenção, informação e acolhimento”, informa a Secretaria de Saúde de Jaguariúna.

No Brasil, o câncer de mama é o mais frequente entre mulheres, com estimativa de 73.610 novos casos no biênio 2024–2025, representando cerca de 28% de todos os diagnósticos de câncer feminino. Já o câncer do colo do útero também preocupa e pode ser prevenido com exames de rotina, como o Papanicolau.