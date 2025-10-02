JAGUARIÚNA PROMOVE CONCURSO DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e em parceria com as Secretarias de Educação e Cultura, realiza o Concurso de Segurança e Educação de Trânsito, uma iniciativa que une aprendizado, criatividade e conscientização.

Com o tema “Pé na faixa, olho no trânsito: a responsabilidade começa com você”, o concurso tem como objetivo despertar nos estudantes a importância de atitudes seguras no dia a dia, além de incentivar talentos artísticos e valorizar o trabalho das escolas municipais.

O concurso é destinado a alunos da rede pública municipal de Jaguariúna, divididos em três categorias: Infantil – Pré II: apresentação de desenhos em papel A4; 4º ano: produção de cartazes com pintura, colagem ou desenho em cartolina e 8º ano: criação de maquetes com materiais recicláveis, respeitando medidas estabelecidas.

Cada escola poderá inscrever um trabalho por categoria, com apoio dos professores orientadores. A avaliação será realizada por uma comissão formada por profissionais convidados, que selecionarão os três melhores trabalhos de cada categoria.

PREMIAÇÃO

A premiação acontecerá na próxima terça-feira, dia 7 de outubro, no Teatro Municipal Dona Zenaide, em dois horários: 8h às 10h30 (categorias 4º e 8º anos) e 13h30 às 15h30 (Infantil – Pré II)

Os vencedores receberão prêmios diferenciados para alunos, professores e escolas. Entre eles estão videogame portátil, bicicleta, celular, TV de 40 polegadas, notebook, airfryer, caixas de som e passeios culturais. Além disso, haverá sorteio de brindes entre os participantes presentes na solenidade.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a proposta é unir educação e cidadania, estimulando a reflexão sobre o trânsito de forma lúdica e criativa. “Mais do que premiar, queremos que os alunos compreendam seu papel como cidadãos responsáveis, seja como pedestres, ciclistas ou futuros motoristas”, informa a secretaria.

