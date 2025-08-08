JAGUARIÚNA PROMOVE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DO PEDESTRE NESTE SÁBADO

Neste sábado, 9 de agosto, Jaguariúna realiza uma ação especial na Praça Umbelina Bueno, no Centro, em comemoração ao Dia Mundial do Pedestre. Com o tema “Somos todos pedestres. Respeito é uma via de mão dupla!”, o evento acontecerá das 9h às 12h e visa conscientizar a população sobre a importância da segurança nas vias urbanas e do respeito mútuo entre pedestres, motoristas e ciclistas.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, em parceria com o Detran-SP e com apoio da Guarda Municipal. A data, celebrada mundialmente nesta sexta-feira, 8 de agosto, reforça a necessidade de proteger quem está mais vulnerável no trânsito: o pedestre.

Durante a ação, os participantes poderão visitar a Tenda Educativa, onde serão distribuídos panfletos e adesivos para quem realizar a travessia correta na faixa. Também será exibido um banner informativo com dados e mensagens de impacto sobre segurança viária. A criançada poderá interagir com o mascote “Jaguarzinho”, que levará de forma lúdica orientações sobre o tema.

A Guarda Municipal garantirá a segurança do evento e auxiliará na orientação dos condutores e pedestres. O Detran-SP estará presente com material educativo e suporte à programação.

“A participação da comunidade é essencial para fortalecer a cultura de empatia no trânsito. A Prefeitura convida todos os moradores a se engajarem nesta causa que busca tornar Jaguariúna uma cidade mais segura e humana para todos”, informa a Secretaria de Mobilidade Urbana.

Foto: arquivo