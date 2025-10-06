Jaguariúna promove Festa das Crianças no Parque Santa Maria neste domingo

Evento gratuito acontece dia 12 de outubro com brinquedos, pipoca, jogos e atividades para toda a família\

A Prefeitura de Jaguariúna realiza no próximo domingo, dia 12 de outubro, a Festa das Crianças no Parque Santa Maria. O evento terá entrada gratuita para toda a população e acontecerá das 9h às 17h.

A festa é uma realização conjunta da Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer e do Grupo Escoteiro Jaguares, com a participação da Associação de Atletismo e Corredores de Rua de Jaguariúna (AACORUJA).

A programação foi pensada para garantir diversão para crianças de todas as idades, com atividades como brinquedos, pintura facial, minijogos, corrida, cabo de guerra e jogos interativos com os escoteiros. Para adoçar a festa, não vão faltar pipoca e algodão-doce distribuídos gratuitamente.

Segundo a Secretaria de Cultura de Jaguariúna, o objetivo é oferecer um dia repleto de lazer, convivência e alegria para as famílias jaguariunenses, fortalecendo os laços comunitários e celebrando a infância com muita diversão ao ar livre.

Festa das Crianças em Jaguariúna

Data: 12 de outubro (domingo)

Horário: 9h às 17h

Local: Parque Santa Maria

Entrada: gratuita

Foto: Thiago Carvalho