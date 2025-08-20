JAGUARIÚNA PROMOVE NESTE SÁBADO CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE EM PARCERIA COM A UNICAMP

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, 23 de agosto, mais uma edição da Campanha de Doação de Sangue, das 8h30 às 12h, no Centro de Especialidades Médicas. Ao todo, serão distribuídas 200 senhas.

A iniciativa é realizada em parceria com o Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e tem como objetivo reforçar os estoques do Banco de Sangue Regional, responsável por abastecer hospitais e unidades de saúde da região.

Para ser um doador, é necessário atender aos seguintes requisitos: estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 kg e ter entre 16 e 69 anos (lembrando que, para quem tem mais de 60, a primeira doação deve ter ocorrido até os 60 anos completos). Também é indispensável apresentar um documento oficial com foto no momento da doação.

O Centro de Especialidades Médicas fica na Rua Amazonas, 504, no Jardim Dom Bosco (Campus I da UniFAJ).