Jaguariúna realiza audiência pública para discutir orçamento e planejamento até 2029

Encontro será no dia 7 de agosto e vai abordar o Plano Plurianual, LDO e LOA com participação popular

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, convida toda a população, representantes da sociedade civil e demais interessados a participarem da Audiência Pública para apresentação e discussão das propostas que irão compor o Plano Plurianual (PPA) 2026–2029, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2026) e a Lei Orçamentária Anual (LOA 2026).

O encontro será realizado no próximo dia 7 de agosto, às 18h, no Plenário da Câmara Municipal de Jaguariúna, no Centro. A audiência também será transmitida ao vivo pelo canal oficial da Câmara no YouTube, no link: https://www.youtube.com/c/CâmaraMunicipaldeJaguariúnaSP.

A realização da audiência atende ao §1º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) e tem como principal objetivo garantir a transparência e a participação popular no processo de planejamento orçamentário do município.

Durante o evento, serão debatidas as prioridades e metas da Administração Pública para os próximos anos, abrindo espaço para que a sociedade contribua com sugestões e demandas que reflitam as reais necessidades da população.