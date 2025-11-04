Jaguariúna realiza Conferência de Saneamento e Gestão de Resíduos nesta quinta

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguariúna (SAAEJA) convida toda a população a participar da Conferência de Saneamento, que será realizada nesta quinta-feira, dia 6 de novembro, às 19h, no Centro Universitário de Jaguariúna – UniFAJ (Campus II).

O encontro faz parte do processo de Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), que traçarão as diretrizes e metas para o setor no horizonte de 2026 a 2046.

Nesta fase, será apresentado o Diagnóstico dos serviços e sistemas existentes no município, além de serem debatidas propostas de melhorias e ações futuras para o abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos.

A conferência é aberta a todos os cidadãos, que poderão contribuir com ideias, sugestões e demandas, ajudando a construir políticas públicas mais eficazes e sustentáveis para o futuro da cidade.

Serviço:

Local: UniFAJ – Campus II (Instituto Educacional Jaguary)

Rodovia Adhemar de Barros, SP-340, km 124, Tanquinho Velho – Jaguariúna

Horário: 19h

Data: 06/11

Pauta: Revisão do PMSB e PMGIRS – Fase de Diagnóstico