JAGUARIÚNA REALIZA CONFERÊNCIA DE SANEAMENTO NA PRÓXIMA TERÇA
A Prefeitura de Jaguariúna realiza na próxima terça-feira, dia 28 de outubro, a Conferência de Saneamento. O evento acontecerá às 18h, na Câmara Municipal de Jaguariúna.
O encontro faz parte do processo de Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), com período de planejamento de 2026 a 2046.
Nesta etapa, será apresentada e discutida a fase de diagnóstico, que traz um panorama detalhado da situação atual dos serviços de saneamento e manejo de resíduos na cidade.
A Conferência é aberta à população e representa uma oportunidade para que os cidadãos contribuam com sugestões, ideias e percepções sobre o futuro do saneamento em Jaguariúna.
Conferência de Saneamento
Data: 28/10 (terça-feira)
Horário: 18h
Local: Câmara Municipal de Jaguariúna
Pauta: Revisão do PMSB e PMGIRS – fase de diagnóstico