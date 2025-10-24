JAGUARIÚNA REALIZA CONFERÊNCIA DE SANEAMENTO NA PRÓXIMA TERÇA

A Prefeitura de Jaguariúna realiza na próxima terça-feira, dia 28 de outubro, a Conferência de Saneamento. O evento acontecerá às 18h, na Câmara Municipal de Jaguariúna.

O encontro faz parte do processo de Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), com período de planejamento de 2026 a 2046.

Nesta etapa, será apresentada e discutida a fase de diagnóstico, que traz um panorama detalhado da situação atual dos serviços de saneamento e manejo de resíduos na cidade.

A Conferência é aberta à população e representa uma oportunidade para que os cidadãos contribuam com sugestões, ideias e percepções sobre o futuro do saneamento em Jaguariúna.

Conferência de Saneamento

Data: 28/10 (terça-feira)

Horário: 18h

Local: Câmara Municipal de Jaguariúna

Pauta: Revisão do PMSB e PMGIRS – fase de diagnóstico