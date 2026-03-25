JAGUARIÚNA REALIZA DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA NESTE SÁBADO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove neste sábado, dia 28 de março, o Dia D de Vacinação contra a Influenza. A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e proteger os públicos mais vulneráveis contra o vírus da gripe.

A vacinação será realizada das 8h às 17h nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Fontanella, Cruzeiro do Sul, 12 de Setembro e Florianópolis. Já no Centro Especializado Odontológico (CEO) o atendimento ocorrerá das 8h às 13h. O CEO fica na Rua Alfredo Bueno, 1.209, no Centro, ao lado da Câmara Municipal de Jaguariúna.

A campanha é destinada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, incluindo crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e puérperas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas com doenças crônicas, professores e trabalhadores da saúde, profissionais das forças de segurança, salvamento e Forças Armadas, além de caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e pessoas com deficiência permanente.

A vacina contra a influenza é fundamental para reduzir casos graves, internações e óbitos causados pelo vírus, especialmente entre os grupos de risco. Além de proteger quem recebe a dose, a imunização contribui para diminuir a circulação do vírus na comunidade.

Para receber a dose, é necessário apresentar a carteira de vacinação e o Cartão Cidadão.

Foto: Thiago Carvalho / arquivo