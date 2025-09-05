Jaguariúna realiza Feirão de Empregos no próximo dia 11 no Boulevard do Centro Cultural

Foto Freepik

Evento terá participação de 21 empresas e oferta de 382 vagas, além de palestras e orientações práticas para candidatos

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios, realiza no próximo 11 de setembro, quinta-feira, das 9h às 13h, mais um Feirão de Empregos. O evento acontecerá no Boulevard do Centro Cultural e tem entrada gratuita.

Até o momento, além da estrutura do Posto de Atendimento ao Trabalhador, PAT, 21 empresas confirmaram participação oferecendo um total de 382 vagas.

A programação começa às 9h com a palestra “Como se comportar em processo de seleção” e durante o feirão, os participantes também terão acesso a orientações práticas e essenciais para quem está em busca de uma colocação profissional, incluindo: elaboração de currículos, busca de vagas, preparação para entrevistas e etapas finais do processo seletivo.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eventos como este ajudam a movimentar o mercado de trabalho local e oferecer mais chances para quem procura ingressar ou se recolocar profissionalmente.