JAGUARIÚNA REALIZA MUTIRÃO CONTRA A DENGUE NESTE SÁBADO NO CRUZEIRO DO SUL

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, dia 25 de outubro, o mutirão contra a dengue, que marca a retomada dessas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti na cidade. A mobilização acontecerá no bairro Cruzeiro do Sul, das 8h às 17h.

Durante o mutirão, agentes de saúde vão percorrer as residências, orientando os moradores sobre a importância de eliminar focos de água parada e oferecendo dicas práticas de prevenção dentro e fora das casas. O objetivo principal é identificar e eliminar criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

A Secretaria de Saúde reforça o pedido para que a população colabore com o trabalho dos agentes, permitindo o acesso aos imóveis e seguindo as orientações de prevenção.

De acordo com o órgão, os mutirões têm papel essencial no controle da transmissão da dengue. No primeiro semestre, as ações realizadas em diversos bairros contribuíram significativamente para a redução dos casos da doença em na cidade.

“Essas mobilizações são fundamentais para que possamos manter a cidade protegida e livre do mosquito. Contamos com a participação de todos”, destacou a secretaria.