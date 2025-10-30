JAGUARIÚNA REALIZA MUTIRÕES DE SAÚDE NA PRIMEIRA SEMANA DE NOVEMBRO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove na primeira semana de novembro uma nova série de mutirões de especialidades médicas.

As ações acontecem no Centro de Especialidades Médicas, onde serão realizadas consultas com profissionais das áreas de vascular, oftalmologia, ortopedia, gastroenterologia, dermatologia e otorrinolaringologia. Já os exames de ressonância magnética e as cirurgias dermatológicas ocorrerão no Hospital Municipal Walter Ferrari.

Ao todo, 353 pacientes agendados serão atendidos nos mutirões programados entre os dias 1º e 8 de novembro, distribuídos da seguinte forma:

Oftalmologia (01/11): 44 pacientes

Dermatologia (04 e 06/11): 88 pacientes

Ressonância magnética (03, 04, 05, 06 e 07/11): 30 pacientes

Vascular (08/11): 51 pacientes

Ortopedia (08/11): 44 pacientes

Gastroenterologia (08/11): 30 pacientes

Otorrinolaringologia (08/11): 44 pacientes

Pequenas cirurgias dermatológicas (08/11): 22 pacientes

Segundo a Secretaria de Saúde, o objetivo dos mutirões é reduzir a fila de espera por consultas e exames especializados, garantindo agilidade no diagnóstico e continuidade dos tratamentos.

“Essas ações são fundamentais para garantir que nossos pacientes tenham acesso a consultas e exames de forma mais rápida e eficiente. Estamos empenhados em ampliar o atendimento e oferecer cada vez mais qualidade na saúde pública de Jaguariúna”, destacou a Secretaria de Saúde.

Foto: Thiago Carvalho