Jaguariúna recebe 3ª edição da Parada Poética na próxima segunda-feira

Evento gratuito será realizado no Centro Cultural e terá como convidado o músico Lirinha, do Cordel do Fogo Encantado

A terceira edição da Parada Poética de Jaguariúna será realizada na próxima segunda-feira, dia 27 de outubro, às 19h, no Centro Cultural, com entrada gratuita. A Parada Poética é um movimento cultural que valoriza a palavra falada e reúne artistas, escritores e músicos em encontros que unem arte, cidadania e coletividade.

Em Jaguariúna, o evento é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

O convidado desta edição será José Paes de Lira, o Lirinha, músico e líder da banda Cordel do Fogo Encantado.

A programação conta ainda com a participação do rapper, professor e poeta Renan Inquérito, que será o mestre de cerimônia, além de Viny Blanco na discotecagem.

A primeira edição contou com a presença do rapper Fabio Brazza e a segunda edição com o poeta e agitador cultural Sérgio Vaz.

Serviço:

Parada Poética

Convidado: Lirinha

Data: 27/10

Horário: 19h

Local: Centro Cultural

Entrada gratuita.