Jaguariúna recebe doações do Encontro de Motorhome no Parque Santa Maria

Fundo Social recebeu 280 kg de mantimentos e 150 litros de leite arrecadados durante o evento que reuniu 60 veículos

O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna recebeu nesta segunda-feira, dia 22, a doação de 280 kg de mantimentos (arroz e feijão) e 150 lts de leite arrecadados durante o 9º Encontro de Motorhome, encerrado neste domingo, 21, no Parque Santa Maria e que reuniu 60 veículos de diferentes regiões do país.

A entrega oficial dos alimentos foi realizada no próprio Parque Santa Maria com a presença de representantes da Prefeitura de Jaguariúna, da Secretaria de Cultura, do Fundo Social e de um representante da organização, Aparecido Padilha Martins. Toda a arrecadação será revertida em ações sociais e campanhas de auxílio a famílias em situação de vulnerabilidade no município.