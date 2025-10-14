Jaguariúna recebe espetáculo infantil gratuito nesta quarta-feira no Teatro Municipal
Peça “As Aventuras do Peixinho Nuni” será apresentada às 16h e é voltada ao público infantil e famílias
Nesta quarta-feira, 15, às 16h no Teatro Municipal, a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, convida o público para assistir gratuitamente o espetáculo infantil “As Aventuras do Peixinho Nuni”.
A peça traz uma história encantadora sobre o pequeno peixinho Nuni, que embarca em uma jornada repleta de descobertas, aprendizados e novos amigos. Ao longo do espetáculo o texto leva crianças e adultos a refletirem sobre a importância do respeito à natureza e à diversidade.
A iniciativa faz parte das ações de incentivo à cultura e à formação de plateias na cidade.
Serviço:
Data: 15/10 (quarta-feira)
Horário: 16h
Local: Teatro Municipal Dona Zenaide – Rua Alfredo Bueno, 1.151, Centro, Jaguariúna
Entrada gratuita.