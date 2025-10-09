Jaguariúna recebe espetáculo infantil gratuito no Teatro Municipal

“As Aventuras do Peixinho Nuni” será apresentado no dia 15 de outubro e traz mensagens de amizade, respeito à natureza e preservação ambiental

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, convida o público para assistir ao espetáculo infantil “As Aventuras do Peixinho Nuni”, que será apresentado na próxima quarta-feira, dia 15 de outubro, às 16h, no Teatro Municipal Dona Zenaide. A entrada é gratuita.

Com direção artística e dramaturgia de Carla Casarim, a peça traz uma história encantadora sobre o pequeno peixinho Nuni, que embarca em uma jornada repleta de descobertas, aprendizados e novos amigos.

A montagem combina elementos lúdicos, música e mensagens de preservação ambiental, convidando crianças e adultos a refletirem sobre a importância do respeito à natureza e à diversidade. O elenco é formado por Carla Casarim, Guilherme Kafé, Sam Guibson e Guegue Medeiros.

O espetáculo é uma realização do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo (ProAC) com apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Cultura. A iniciativa faz parte das ações de incentivo à cultura e à formação de plateias na cidade.

Data: 15/10 (quarta-feira)

Horário: 16h

Local: Teatro Municipal Dona Zenaide – Rua Alfredo Bueno, 1.151, Centro, Jaguariúna

Entrada gratuita.