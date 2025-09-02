Jaguariúna recebe exposição “Mi casa é Sucata” no Teatro Municipal Dona Zenaide

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realiza de 4 a 30 de setembro a exposição “Mi casa é Sucata”, no Teatro Municipal Dona Zenaide. A mostra poderá ser visitada gratuitamente durante o horário de funcionamento do teatro.

Criada pelo artista caçambeiro Isquisito, a exposição apresenta móveis e objetos de decoração produzidos 100% com materiais encontrados em ruas e caçambas de entulho. O trabalho chama a atenção pela originalidade e pela proposta sustentável, que alia criatividade à preservação ambiental.

Além de valorizar a arte transformadora, a mostra também busca conscientizar o público sobre a importância da reutilização e da redução do descarte de resíduos sólidos, oferecendo soluções práticas e inovadoras para dar um novo destino a materiais que seriam descartados.

Exposição “Mi casa é Sucata”

Data: de 4 a 30/09

Local: Teatro Municipal Dona Zenaide – Jaguariúna

Horário: Durante o horário de funcionamento do teatro

Entrada gratuita