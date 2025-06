Jaguariúna recebe Festival de Danças com foco na cultura árabe

Evento será realizado no dia 28 de junho no Espaço Boulevard e contará com 12 horas de dança, oficinas, oraculistas, artesanato e show internacional do cantor egípcio Hamada Fouad

A cidade de Jaguariúna se prepara para receber, no próximo dia 28 de junho, o Festival de Danças Egito, um evento dedicado à arte e a dança na região. O festival será realizado das 10h às 22h, no Espaço Boulevard, com entrada solidária: 1 kg de ração animal, em prol da APA de Jaguariúna.

Realizado pela ALLE Esch Danças e Produções, com apoio da Prefeitura de Jaguariúna (SETUC) e patrocinadores locais, o festival promete ser uma verdadeira imersão no universo da dança, com foco especial nas danças árabes, mas também aberto a outros estilos e expressões corporais.

Entre os destaques da programação estão:

Workshops gratuitos com profissionais da dança;

Praça de alimentação com diversas opções gastronômicas;

Área kids com brinquedos e atividades infantis;

Oraculistas e expositores de artesanato;

Desfile exclusivo do Ateliê Sandra Machado, com apresentação da nova coleção de testeiras e coroas em strass;

Show do cantor egípcio Hamada Fouad, atração internacional.

O festival também contará com a apresentação de alunos e grupos de 27 cidades da região.

Segundo a organização, o Festival de Danças Egito tem como proposta ser um evento cultural, familiar e acessível, voltado à valorização da dança como expressão artística e ferramenta de bem-estar.

“Venha com sua família e amigos e tenha um dia revigorante no mundo da dança! Esperamos vocês!”, convida Alessandra Esch, diretora do evento.

Mais informações e atualizações podem ser acompanhadas pelo Instagram @eschalessandra e pela página oficial do evento no Facebook.

Serviço:

Festival de Danças Egito

📅 28 de junho (sexta-feira)

⏰ 10h às 22h

📍 Espaço Boulevard, Jaguariúna-SP

⚠ Entrada: 1 kg de ração em prol da APA

☎ Info: (19) 99741-0642