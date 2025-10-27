Jaguariúna recebe hoje a terceira edição da Parada Poética no Centro Cultural

Evento gratuito contará com a presença de Lirinha, líder do Cordel do Fogo Encantado, além de outros nomes da cena literária e musical

A cidade de Jaguariúna será palco, nesta segunda-feira (27), da terceira edição da Parada Poética, evento que celebra a arte da palavra falada e promove encontros culturais com entrada gratuita. A atividade será realizada às 19h, no Centro Cultural, e terá como convidado principal o músico, poeta e líder da banda Cordel do Fogo Encantado, José Paes de Lira, conhecido como Lirinha.

Promovida pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a Parada Poética é um movimento que une literatura, música e cidadania, criando um espaço democrático de expressão e reflexão artística. A cada edição, artistas, escritores e músicos são convidados a compartilhar suas obras em um ambiente coletivo e participativo.

Além de Lirinha, o evento contará com a apresentação do rapper, poeta e professor Renan Inquérito, que será o mestre de cerimônia da noite. A discotecagem ficará por conta de Viny Blanco, garantindo a trilha sonora do encontro.

As edições anteriores da Parada Poética também trouxeram nomes de peso à cidade, como o rapper Fábio Brazza, na estreia do projeto, e o poeta e agitador cultural Sérgio Vaz, na segunda edição