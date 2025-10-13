Jaguariúna recebe nesta terça o sarau “A Magia do Oriente” no Teatro Municipal Dona Zenaide
Evento gratuito convida o público a uma noite de danças e tradições inspiradas no encanto do Oriente Médio
A Escola das Artes de Jaguariúna realiza nesta terça-feira, 14 de outubro, às 19h, no Teatro Municipal Dona Zenaide, o sarau “A Magia do Oriente”, um espetáculo gratuito que promete transportar o público para uma imersão cultural nas tradições e ritmos do Oriente Médio.
O evento reúne apresentações de dança do ventre, danças ciganas artísticas, flamenco e fusões coreográficas, celebrando a diversidade e a beleza de diferentes expressões culturais. O público poderá apreciar performances que unem tradição e contemporaneidade em um espetáculo repleto de ritmo, cor e emoção.
A iniciativa integra o calendário cultural de Jaguariúna e reforça o compromisso da Escola das Artes em oferecer experiências artísticas acessíveis e de qualidade à população.
Serviço:
📅 Sarau “A Magia do Oriente”
🗓 Data: 14 de outubro (terça-feira)
🕖 Horário: 19h
📍 Local: Teatro Municipal Dona Zenaide – Jaguariúna
🎟 Entrada gratuit