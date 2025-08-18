Jaguariúna recebe rapper Fabio Brazza na 1ª edição da Parada Poética

Sarau será realizado no dia 25 de agosto, no Centro Cultural, com programação voltada à literatura e oralidade

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realiza no próximo dia 25 de agosto, às 19h, no Centro Cultural, a primeira edição da Parada Poética, sarau que promove encontros dedicados à literatura e à oralidade. Nesta primeira edição, o convidado especial é o rapper Fabio Brazza, um dos grandes nomes da música contemporânea brasileira.

Em Jaguariúna, haverá quatro edições do evento, todas no Centro Cultural ao lado do espaço da Feira de Arte e Artesanato (Feart), sempre nas últimas segundas-feiras do mês. Comandada pelo rapper, poeta e educador Renan Inquérito, idealizador do evento, no papel de MC (mestre sem cerimônias), e pela discotecagem de DJ Viny Blanco, cada edição reunirá convidados especiais para “celebrar encontros vocálicos, consonantais, espirituais e pessoais”.

Conhecido por sua habilidade no improviso, pela lírica afiada e pela forma singular de unir rap, literatura e música popular, Fabio Brazza traz ao sarau a força de sua poesia rimada, marcada por referências que transitam entre o samba, a cultura hip-hop e a tradição dos repentistas