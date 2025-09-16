JAGUARIÚNA RECEBE WORKSHOP DE INTERPRETAÇÃO CÊNICA BASEADO EM “O DESPERTAR DA PRIMAVERA

Jaguariúna recebe o Workshop de Interpretação Teatral e Exercício Cênico inspirado na obra “O Despertar da Primavera”, do dramaturgo alemão Frank Wedekind. A atividade será promovida pela Companhia Artística e pela CM Produções e terá início neste sábado, dia 20 de setembro, às 10h, no Parque Luiz Barbosa.

O workshop é voltado a adolescentes e jovens a partir de 15 anos. Interessados devem realizar a pré-inscrição por meio do link: https://forms.gle/64BaEK6zNASruhbA7.

No caso de menores de 18 anos, será necessária a entrega de uma autorização assinada pelos pais ou responsáveis após a inscrição, garantindo a participação e a ciência dos temas abordados na obra.

Os ensaios ocorrerão aos finais de semana (sábados e domingos), em horários definidos junto aos participantes. Já na semana da apresentação, marcada para novembro de 2025, também haverá encontros durante os dias úteis.

Escrita em 1890, “O Despertar da Primavera” é considerada um marco do teatro moderno e expressionista. Ambientada na Alemanha do século 19, a peça acompanha um grupo de adolescentes que enfrentam os dilemas da puberdade em uma sociedade repressiva.