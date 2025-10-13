JAGUARIÚNA REFORÇA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PARA GESTANTES

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Saúde, está reforçando o cuidado com as gestantes do município ao priorizar os atendimentos odontológicos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e no Centro Especializado Odontológico (CEO). A ação inclui limpeza, restaurações, orientações sobre higiene bucal e acompanhamento especializado durante toda a gestação.

Com o objetivo de garantir uma gravidez mais saudável e tranquila, a equipe de saúde está realizando busca ativa das gestantes para que todas recebam o atendimento adequado.

As futuras mamães podem agendar seus atendimentos de forma prática pelo telefone (19) 3199-7539 (WhatsApp). Por meio desse número, as pacientes são direcionadas para a UBS de referência ou, conforme a necessidade, para o CEO, que conta com uma equipe de dentistas e auxiliares.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o acompanhamento odontológico durante a gestação é essencial, já que as alterações hormonais desse período podem favorecer o surgimento de doenças gengivais e outros problemas bucais. Se não tratados, esses quadros podem afetar tanto a saúde da mãe quanto o desenvolvimento do bebê.

“Nosso compromisso é garantir que cada gestante receba atenção integral, orientação preventiva e, quando necessário, tratamento seguro. Cuidar da saúde bucal é também cuidar da saúde geral da mulher e do bebê”, informa a secretaria.