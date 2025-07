Jaguariúna reforça orientação sobre rastreabilidade de vegetais frescos

Departamento de Agropecuária destaca importância da prática para segurança alimentar e cumprimento da legislação

A rastreabilidade vegetal é a capacidade de acompanhar o caminho do alimento, desde o plantio até a venda. Isso inclui saber onde e como foi produzido, quais práticas agrícolas foram adotadas e por quem e quando foi comercializado. A identificação dos produtos por meio de lotes é o que permite esse controle.

De acordo com o Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente da Prefeitura de Jaguariúna, a rastreabilidade é obrigatória desde 2018, conforme a Instrução Normativa Conjunta nº 02/2018, do Ministério da Agricultura (MAPA) e da Anvisa. Todos os envolvidos – produtores, distribuidores, atacadistas e varejistas – devem manter os registros exigidos pela norma. É uma prática que traz benefícios reais para toda a cadeia produtiva – desde o produtor rural até o consumidor final. Implementar a rastreabilidade significa garantir mais segurança, transparência e confiança nos alimentos que chegam à mesa do consumidor.

Para o produtor a rastreabilidade ajuda a organizar melhor a produção, registrar os tratos culturais, acompanhar a produtividade por talhão e identificar rapidamente qualquer problema.

Cumprir essa obrigação mostra comprometimento com boas práticas agrícolas e responsabilidade com o consumidor.

E a falta de rastreabilidade pode gerar advertência, multa e até a suspensão da comercialização dos produtos. Estar regular é proteger o negócio e garantir a continuidade das vendas.

Para maiores informações os produtores podem entrar em contato direto com o Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente através do telefone 19 3199-7531.