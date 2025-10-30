Jaguariúna retoma operação tapa-buracos após chuva intensa
Ação busca recuperar vias afetadas pelas chuvas e melhorar tráfego em regiões críticas
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, realizou nesta quinta-feira, 30, operação tapa-buracos na cidade.
Após as chuvas fortes que atingiram a cidade ontem, 29, e como forma de melhorar as condições de tráfego nos trechos mais afetados, os serviços foram retomados e se concentraram em pontos específicos na Rua Maranhão, Avenida Luciano Vlademir Poltronieri e Vicenzo Granghelli.
Vários outros bairros também já receberam o serviço desde o início do ano.
A Secretaria de Obras e Serviços segue um cronograma de serviços previsto para ocorrer em todos os bairros da cidade.
Vídeo e edição: Diego Monarin