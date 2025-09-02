Jaguariúna Rodeo Festival 2025 promete agitar setembro com grandes nomes da música sertaneja e internacional

Entre os dias 19 e 27 de setembro, público poderá acompanhar shows de artistas como Jorge & Mateus, Luan Santana, Ana Castela e a estrela internacional Kacey Musgraves.

O mês de setembro será marcado por muita música, tradição e entretenimento na região de Jaguariúna. Entre os dias 19 e 27 de setembro, acontece o Jaguariúna Rodeo Festival 2025, um dos maiores eventos do gênero no Brasil, reunindo montarias, cultura sertaneja e apresentações de artistas consagrados.

Organizado pela Diverti, com patrocínio da Brahma e apoio do Circuito Sertanejo, o festival promete reunir milhares de pessoas em noites memoráveis.

A programação musical já está confirmada e conta com atrações de peso. No dia 19, sobem ao palco Chitãozinho & Xororó, Murilo Huff, Lauana Prado e Felipe & Rodrigo. No dia 20, será a vez de Jorge & Mateus, Luan Santana e Wesley Safadão comandarem a festa.

Na segunda semana de shows, o dia 26 reserva apresentações de Bruno & Marrone, Ana Castela, Natanzinho Lima e Diego & Arnaldo. O encerramento, no dia 27, terá como destaque a participação especial da cantora norte-americana Kacey Musgraves, além de Zé Neto & Cristiano, Nattan e Dennis, que fecham a programação em grande estilo.

Mais do que um festival de música, o evento é um verdadeiro encontro de tradições, que une a força do rodeio brasileiro ao brilho de artistas nacionais e internacionais, consolidando-se como referência no calendário cultural do país.