Jaguariúna Rodeo Festival e ICDH contribuem na construção do primeiro Centro Municipal do Autismo

Ingresso solidário do festival custeou a sala Snoezelen em parceria com o Grupo DVT e o Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano (ICDH) Sala Snoezelen

Nesta sexta-feira (20), foi inaugurado o primeiro Centro do Autismo de Jaguariúna. Como parte do projeto, o Grupo DVT e o Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano (ICDH) viabilizaram o custeio de uma das salas de terapia por meio do ingresso solidário do Jaguariúna Rodeo Festival 2025. Estavam presentes na inauguração o prefeito de Jaguariúna, Davi Neto, a sócia e CGO do grupo DVT, Deborah Fornazari, o gerente de sustentabilidade do Grupo DVT, Marcos Santana, José Guilherme, produtor do ICDH e a gerente de comunicação corporativa, Carolina Oliveira, além de autoridades locais.

O espaço tem capacidade para atender mais de 190 pacientes por dia, incluindo cerca de 11 atendimentos diários na sala Snoezelen. A terapia utiliza uma abordagem de estimulação multissensorial, envolvendo olfato, tato, visão, audição e paladar, para promover relaxamento e bem-estar, sendo aplicada a pessoas com deficiências severas e, posteriormente, a casos de TEA e TDAH. A sala transforma o lazer em uma ferramenta terapêutica e educacional, reconhecida e utilizada mundialmente.

“É muito gratificante ver os frutos dessa parceria entre o ICDH e o Centro do Autismo de Jaguariúna. A sala sensorial simboliza o nosso compromisso com o desenvolvimento humano em todas as cidades em que o Grupo DVT atua e organiza eventos, e que nos acolhem com tanto carinho. Ações como essa mostram como iniciativas em eventos se transformam em investimento direto nas pessoas. Estou profundamente feliz e grata” ressalta Denise Marconi, presidente do ICDH.

A estrutura conta com 34 salas, sendo 29 destinadas ao atendimento especializado. O centro atenderá pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Síndrome de Down, atrasos de fala e linguagem, dificuldades motoras, entre outras condições que afetam o desenvolvimento neurológico. O atendimento será multidisciplinar, reunindo, em um único local especialidades como psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia, psicopedagogia, nutricionista, integração sensorial, psicomotricidade e atividades de vida diária.

Os atendimentos terão início já na próxima segunda-feira (23), com uma semana inicial dedicada à adaptação dos pacientes. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, mediante agendamento prévio. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3199-7512, ramais 3014 e 4003, ou pelo WhatsApp (19) 97144-6468.

Sobre o ICDH

O Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano – ICDH é uma organização sem fins lucrativos que atua há mais de 20 anos promovendo iniciativas de transformação social, ambiental e econômica. Com projetos que unem sustentabilidade, dignidade e impacto social, o Instituto mobiliza parcerias estratégicas para criar oportunidades e gerar mudanças reais na vida das pessoas. A presença do ICDH em grandes eventos, como a Festa do Peão de Barretos, fortalece ações voltadas à inclusão e ao respeito, ao mesmo tempo em que conecta empresas, instituições e comunidades para potencializar resultados. Sua atuação é guiada pelos três pilares da sustentabilidade: ambiental, social e econômico, sempre com o propósito de transformar realidades.

Sobre o Jaguariúna Rodeo Festival

Celebrando 37 anos em 2026, o Jaguariúna Rodeo Festival faz parte do Circuito Sertanejo e é organizado pelo Grupo DVT. O evento reúne os maiores nomes do sertanejo brasileiro na cidade de Jaguariúna, em São Paulo, em quatro dias de festa, e, além de shows inesquecíveis, traz as principais provas de arena do país.

Sobre o Grupo DVT

O Grupo DVT é um grupo empresarial que gera negócios a partir do entretenimento. Suas empresas oferecem soluções completas na gestão de marcas e eventos, com competências que abrangem desde a criação e produção de eventos até a gestão de dados, marketing de influência, operação de alimentos e bebidas, tecnologia, e ativações de marcas. Com sede em São Paulo, o Grupo DVT é um dos mais completos grupos de entretenimento e negócios do Brasil. Isso porque acredita na conexão entre marcas e públicos a partir da criação de experiências que geram resultados. Para cumprir essa missão, o grupo conta com um portfólio de marcas reconhecidas nacionalmente, como Circuito Sertanejo, Jaguariúna Rodeo Festival, Caldas Country Festival, Camarote Bar Brahma e Coala Festival. Fazem parte do Grupo DVT as empresas Diverti, Total Acesso, Cooler DVT, Clan DVT, Coala Music e Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano (ICDH).