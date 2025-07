JAGUARIÚNA SE APRESENTA NESTA QUINTA NO FESTIVAL DE DANÇA DE JOINVILLE

Integrantes do Programa Viva Melhor da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer de Jaguariúna, na modalidade de coreografia, irão se apresentar nesta quinta-feira, 24, no 42° Festival de Dança de Joinville, o maior do Brasil, um dos mais tradicionais da América Latina e reconhecido desde 2002 pelo Guinness World Records como o maior do Mundo em número de participantes.

Com experiência em edições anteriores (2º lugar em 2023 e 3º em 2024), a delegação jaguariunense, composta por 12 bailarinos, além da comissão técnica, viajou ontem,22, para a cidade catarinense.

As disputas acontecerão no “Centreventos Cau Hansen” e Jaguariúna vai em busca de mais um grande resultado na Categoria 60+ com a coreografia “Fogo Latino”. Mais de 20 equipes, entre companhias e academias de dança de todo Brasil, estão também inscritas.

Sem caráter competitivo, a equipe jaguariunense ainda fará outras apresentações, em palcos abertos do festival.

Nesta mesma modalidade e coreografia, Jaguariúna foi campeã nos Jogos da Melhor Idade – JOMI – Casa Branca em 2024 e no festival “Valinhos em Dança Brasil “, neste ano.

Ainda em 2025, porém com a coreografia “Black or White”, Jaguariúna conquistou o 1º lugar nos JOMI de São João da Boa Vista.