JAGUARIÚNA SERÁ 1ª CIDADE DA REGIÃO A TER 100% DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM CAPACITAÇÃO DA LEI LUCAS

Jaguariúna dá mais um passo importante na área da educação e da segurança. Em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, o Programa Bombeiro na Escola, do Corpo de Bombeiros, vai capacitar 100% das escolas da rede municipal para o cumprimento da Lei Lucas (Lei nº 13.722/2018). Com isso, o município será o primeiro da região a atingir a totalidade dessa formação para professores e funcionários.

A capacitação online já foi concluída por todos os servidores da educação de Jaguariúna — incluindo efetivos, seletivos e terceirizados. Agora, os encontros presenciais com os bombeiros estão agendados para os dias 22 de setembro e 13 de outubro, garantindo que toda a rede municipal esteja preparada para agir em situações de emergência. No total, são 37 escolas de ensinos infantil e fundamental em Jaguariúna.

A Lei Lucas foi criada em 2018, após a morte do menino Lucas Begalli, de 10 anos, que engasgou durante um passeio escolar. A legislação tornou obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e funcionários de escolas e creches públicas e privadas em todo o país. O objetivo é preparar profissionais da educação para agir rapidamente em emergências, ajudando a salvar vidas até a chegada do atendimento médico especializado.

O Programa Bombeiro na Escola, além da formação de professores e servidores, também é voltado para crianças e jovens, com ações de conscientização sobre prevenção de acidentes, segurança e atitudes corretas em situações de emergência.

“Essa conquista mostra o comprometimento de Jaguariúna com a segurança dos nossos alunos e servidores. Estamos muito orgulhosos de sermos a primeira cidade da região a ter 100% da rede municipal capacitada pela Lei Lucas”, destacou a Secretaria Municipal de Educação.

Foto: Thiago Carvalho