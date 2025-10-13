‘JAGUARIÚNA SOLIDÁRIA’ FAZ A ALEGRIA DAS CRIANÇAS NA SEDE DOS ABUTRE’S

A edição especial de Dia das Crianças do programa Jaguariúna Solidária agitou a sede do Abutre’s Moto Clube, no bairro Roseira de Baixo, no último sábado, dia 11 de outubro. A ação foi realizada no período da manhã e contou com grande público presente, incluindo dezenas de crianças e contou com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna..

Para a criançada, teve distribuição de algodão-doce, pipoca, cachorro-quente e brinquedos.

Promovido pelo Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, o Jaguariúna Solidária oferece gratuitamente roupas, calçados e acessórios para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Segundo o Fundo Social de Solidariedade, a iniciativa tem como objetivo aproximar a comunidade e reforçar os laços de solidariedade entre os moradores, fortalecendo a rede de apoio social do município.

No próximo sábado, dia 18 de outubro, o programa irá atender na Estação de Guedes, das 9h às 12h.

Fotos: Thiago Carvalho