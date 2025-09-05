JAGUARIÚNA SOLIDÁRIA’ TERÁ EDIÇÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Na próxima quarta-feira, dia 10 de setembro, o programa Jaguariúna Solidária ganha uma edição especial em celebração ao aniversário do município. A ação será realizada das 9h às 13h, no Boulevard do Centro Cultural, e promete oferecer um dia festivo para toda a população.

Promovido pelo Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, o evento terá atrações voltadas para as famílias, com pipoca, algodão-doce e a distribuição de brindes para as crianças.

O programa oferece gratuitamente roupas, calçados e acessórios para famílias em situação de vulnerabilidade. A iniciativa tem como objetivo aproximar a comunidade e reforçar a solidariedade entre os moradores.

“Essa edição especial é uma forma de unir a população em torno de uma data tão importante, celebrando a nossa cidade com alegria e acolhimento”, destacou o Fundo Social.

Serviço:

Jaguariúna Solidária – edição especial de aniversário de Jaguariúna

Data: 10/09

Horário: 9h às 13h

Local: Boulevard do Centro Cultural

Com pipoca, algodão-doce e brindes para as crianças