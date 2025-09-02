JAGUARIÚNA TEM VAGAS PARA CURSO GRATUITO DE AUXILIAR DE LOGÍSTICA

A Prefeitura de Jaguariúna, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Auxiliar de Logística, oferecido pelo programa Qualifica SP – Novo Emprego. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), e representa uma grande oportunidade para quem busca ingressar ou se destacar no mercado de trabalho.

As inscrições devem ser feitas até o dia 14 de setembro, exclusivamente pelo site oficial do programa: www.qualificasp.sp.gov.br.

As aulas serão presenciais e acontecem de 22 de setembro a 7 de outubro, no Auditório do PAT de Jaguariúna, localizado na Rua Coronel Amâncio Bueno, 810, Jardim Santa Maria.

O curso é totalmente gratuito, exige idade mínima de 16 anos e possui vagas limitadas. Para quem encontrar dificuldades no processo de inscrição, a equipe do PAT de Jaguariúna estará disponível para auxiliar os interessados.

Mais informações podem ser obtidas no PAT de Jaguariúna.