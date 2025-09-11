JAGUARIÚNA TRABALHA PARA CUIDAR DA SUA POPULAÇÃO, AFIRMA DAVI NETO.

Ao celebrar os 71 anos de Jaguariúna, prefeito Davi Neto destaca avanços em áreas como saúde, educação, saneamento e turismo, reafirma compromisso com a população e projeta um futuro sustentável para a cidade

1 – Jaguariúna completa 71 anos. Como você define sua relação com a cidade?

Minha relação com Jaguariúna é de amor genuíno, sincero e profundo. Onde existe amor, há zelo, cuidado e responsabilidade.

Foi essa cidade que me acolheu junto com minha família, e tudo o que sou e conquistei devo a essa terra abençoada.

Jaguariúna tem uma identidade única, que combina tradição, raízes fortes e a capacidade de acolher pessoas de todos os cantos. Ser prefeito desta cidade é uma honra e um privilégio, e é esse amor que guia meu trabalho todos os dias.

2 – Como avalia os primeiros oito meses à frente da Prefeitura?

Desde o dia 1º de janeiro de 2025, assumi com clareza os caminhos a seguir. Foram anos de preparo e dedicação para este momento.

O morador de Jaguariúna é exigente e sabe o que é ter qualidade de vida e bons serviços públicos. Nosso maior desafio é corresponder a essas expectativas.

Iniciamos com austeridade financeira, organizando prioridades e imprimindo nossa forma de governar. Os desafios surgem diariamente, e cabe a nós decidir com responsabilidade pelo futuro da cidade.

3 – Alguma área recebeu atenção especial neste início de governo?

Sim. Logo nos primeiros dias criamos o SAAEJA, a autarquia responsável pela gestão da água e esgoto.

Iniciamos obras estratégicas: novos reservatórios, a Estação Elevatória do bairro Florianópolis e a futura Estação de Tratamento de Água do Camanducaia — um passo histórico para garantir segurança hídrica e qualidade de vida.

4 – Quais ações você destacaria até aqui?

Temos conquistas importantes em várias áreas. Uma que me emociona é a criação do primeiro Centro Municipal do Autismo, que em breve será inaugurado para oferecer atendimento de excelência a pessoas com TEA e suas famílias.

Na saúde, realizamos mutirões de exames. Na segurança, contratamos novos guardas. Na educação, recuperamos o Amâncio, devolvendo a escola às nossas crianças.

Também avançamos com a operação tapa-buracos, fortalecemos o esporte e resgatamos a Cavalaria Antoniana. Nosso governo vive a cidade e se dedica ao que realmente faz diferença na vida do morador.

5 – Como equilibrar crescimento urbano e sustentabilidade?

Jaguariúna é desejada por sua qualidade de vida e segurança. Mas crescimento exige responsabilidade.

É preciso planejar para avançar sem comprometer o meio ambiente nem a vida das pessoas. Nosso compromisso é garantir progresso com equilíbrio, preservando a essência da cidade.

6 – Quais são as prioridades para os próximos meses?

A saúde é prioridade absoluta. Trabalhamos para reduzir filas, ampliar o atendimento e dar respostas rápidas às demandas.

Em breve, assumiremos a gestão do hospital municipal. Isso permitirá implantar um modelo mais humano, moderno e eficiente, com foco total na população.

7 – E quanto à economia e novos investimentos?

Jaguariúna já é referência pela presença de grandes empresas e pela logística privilegiada. Mas queremos ir além.

Estamos oficializando Jaguariúna como a Capital Country do Brasil, valorizando nossa vocação sertaneja para atrair visitantes o ano inteiro.

Também conquistamos o título de Município de Interesse Turístico (MIT), que garantirá recursos para novos projetos e fortalecerá ainda mais nossa economia pelo turismo.

8 – Que mensagem deixa para a população nos 71 anos da cidade?

Estamos trabalhando todos os dias, sem descanso, porque entendemos a dimensão da responsabilidade que temos.

Queremos uma cidade planejada, sustentável e inclusiva, que preserve suas tradições e olhe para o futuro com inovação.

Minha mensagem neste aniversário é de gratidão e esperança. Gratidão a todos que constroem Jaguariúna diariamente com dedicação, e esperança de que juntos faremos desta cidade um lugar cada vez melhor para viver, criar famílias e realizar sonhos.

Jaguariúna é forte, feliz e conectada com seu povo. Parabéns, Jaguariúna! Que venham muitos anos de progresso, união e orgulho para todos nós.