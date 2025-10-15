JAGUARIÚNA VENCE PRINCIPAL CATEGORIA DO PRÊMIO BAND CIDADES EXCELENTES

Jaguariúna foi a grande vencedora do Prêmio Band Cidades Excelentes, o Oscar da administração pública, entregue na noite desta terça-feira, dia 14 de outubro, em São Paulo. A cidade foi considerada a melhor do Estado de São Paulo entre municípios de 30 mil a 100 mil habitantes. Além disso, também venceu na categoria Saúde e Bem-estar e foi finalista na categoria Educação.

O Prêmio Band Cidades Excelentes utiliza dados do Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA). A metodologia adota conceitos de “big data” para reunir as informações públicas mais atualizadas nas mais diversas áreas.

Por meio de inteligência artificial, a plataforma avalia o resultado de 72 indicadores. Seis pilares fundamentais são levados em consideração para alcançar a excelência: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade; e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.

“É um reconhecimento importante e que nos motiva a fazer cada vez mais pela população de Jaguariúna. Isso reforça o compromisso com a implementação de políticas públicas eficientes e capazes de melhorar cada vez mais a qualidade de vida da nossa população”, comemorou o prefeito de Jaguariúna, Davi Neto.

A cerimônia de entrega do prêmio foi realizada no auditório João Jorge Saad, na sede da Band na capital paulista, e contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Na etapa estadual, os municípios são separados em três categorias dentro de cada pilar. Esta divisão é feita de acordo com o tamanho da população: menor ou igual a 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil e acima de 100 mil habitantes.

No próximo dia 15 de dezembro, os vencedores municipais disputarão o troféu nacional no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília (DF). Na ocasião, serão anunciadas as melhores performances nos seis pilares e no IGMA, este com cinco divisões populacionais: menor ou igual a 30 mil habitantes; entre 30 mil e 100 mil habitantes; entre 100 mil e 500 mil habitantes; acima de 500 mil habitantes e capitais.

Foto: Diego Monarin