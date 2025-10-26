Jovem é assassinado a tiros próximo a casa de shows em Santo Antônio de Posse

Foto Redes Sociais

Crime ocorreu na noite de sábado (25), quando a vítima foi surpreendida por dois indivíduos em uma motocicleta. Caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Um jovem identificado como Thomas Abner foi morto a tiros na noite de sábado 25, em Santo Antônio de Posse. O crime ocorreu nas proximidades de um barracão, situado ao lado de uma casa de shows que estava fechada no momento da ocorrência.

De acordo com as primeiras informações, dois indivíduos chegaram ao local em uma motocicleta modelo XRE de cor preta. Eles pararam em frente ao barracão, desceram do veículo e se aproximaram da vítima, efetuando diversos disparos de arma de fogo.

A Guarda Civil Municipal foi acionada para atender à ocorrência e constatou que o jovem havia sido gravemente ferido. Ele foi socorrido ao pronto-socorro local, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos.

Após o ataque, os autores fugiram rapidamente do local, e até o momento não há informações confirmadas sobre a identidade ou paradeiro dos suspeitos. A Polícia Civil instaurou inquérito e segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias do homicídio e identificar os responsáveis.

A Secretaria de Segurança Pública do município acompanha o caso.