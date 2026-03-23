Jovem é detido por posse de drogas e resistência em Santo Antônio de Posse

Ocorrência registrada na noite de domingo mobilizou a GCM em área conhecida por tráfico no município

Um jovem de 19 anos foi detido na noite de domingo, 22 de março, por posse de entorpecentes e resistência no bairro Bela Vista, em Santo Antônio de Posse.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, a equipe realizava patrulhamento a pé em uma área de mata conhecida pelo consumo e tráfico de drogas, quando avistou três indivíduos que fugiram ao perceber a presença dos agentes. Após acompanhamento, um deles foi abordado.

Durante a ação, os guardas localizaram uma sacola dispensada pelo suspeito no momento da fuga, contendo 10 microtubos de substância análoga à cocaína. Ao ser informado sobre a condução, o indivíduo tentou fugir novamente e entrou em luta corporal com a equipe, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo.

O jovem foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, apresentado na delegacia. A ocorrência foi registrada como posse de entorpecentes e resistência, sendo ele liberado após os procedimentos legais.

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