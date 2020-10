Justiça Eleitoral determina que rede social identifique criadores de notícias falsas em Artur Nogueira

Postagens caluniosas foram direcionadas ao candidato a prefeito Lucas Sia, ao vice Davi da Rádio e ao ex-prefeito Celso Capato

A Justiça Eleitoral determinou que o Facebook informe os responsáveis por propagarem fake news em Artur Nogueira. O perfil falso realizou postagens inverídicas sobre o candidato a prefeito Lucas Sia e o vice Davi da Radio.

A decisão foi emitida na terça-feira (6) e tem dez dias para ser cumprida.

Sia e Davi ingressaram com a ação judicial contra a rede social para que a Justiça determinasse a retirada das publicações, as quais também atacavam o ex-prefeito Celso Capato.

A juíza de Mogi-Mirim (SP), Fabiana Garibaldi, deferiu o pedido imediatamente. Além disso, a liminar foi aceita com o aval da Promotoria de Justiça.

A equipe jurídica dos autores do processo também está acompanhando todas as notícias falsas divulgadas via WhatsApp.

Agora, a Justiça Eleitoral estabeleceu que o Facebook identifique de quem são as contas fakes que atacavam os candidatos de Artur Nogueira, possibilitando que os mesmos sejam processados e respondam pelos crimes cometidos.

A decisão da juíza afirma ainda que os responsáveis deverão pagar por danos morais.