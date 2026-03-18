JUSTIÇA ELEITORAL REALIZARÁ ATENDIMENTO ITINERANTE EM JAGUARIÚNA EM ABRIL

A Justiça Eleitoral realizará um atendimento itinerante em Jaguariúna com o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços eleitorais e facilitar a regularização da situação dos eleitores antes do prazo final para as eleições de 2026.

De acordo com o órgão, o prazo para alistamento, revisão e transferência do título eleitoral se encerra no próximo dia 6 de maio. Por isso, será promovido um mutirão especial na cidade, oferecendo mais oportunidades para que eleitoras e eleitores regularizem sua situação dentro do período estabelecido.

O atendimento acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de abril, no Shopping Jaguar Center, localizado na Rua Cândido Bueno, nº 1.299, no Centro de Jaguariúna.

Para ser atendido, é necessário realizar agendamento prévio diretamente no Atende Fácil. A Justiça Eleitoral alerta que as vagas são limitadas, reforçando a importância de garantir o horário com antecedência.

No dia do atendimento, os cidadãos deverão apresentar documento oficial com foto (RG) e comprovante de residência.

A iniciativa busca facilitar o acesso aos serviços eleitorais e incentivar a participação da população no processo democrático. A Justiça Eleitoral destaca que manter a situação eleitoral regular é essencial para o pleno exercício da cidadania.

Foto: arquivo