LEI DA VEREADORA GRAÇA ALBARAN CRIA PROGRAMA DE USO SEGURO DA INTERNET EM JAGUARIÚNA

A Câmara Municipal aprovou, por iniciativa da vereadora Graça Albaran (PSD), a criação do Programa Municipal de Conscientização sobre o Uso Seguro da Internet para Crianças e Adolescentes.

A proposta, já sancionada pelo prefeito Davi Neto, vai orientar estudantes e suas famílias sobre como navegar no mundo digital de forma segura, ética e responsável.

O programa será desenvolvido nas escolas municipais e abordará temas como cyberbullying, assédio virtual, fake news, privacidade e cidadania online. As ações incluem aulas e atividades no currículo escolar, palestras com especialistas, campanhas educativas e materiais didáticos para alunos e responsáveis.

Para a vereadora Graça Albaran, a lei é um passo muito importante para proteger e preparar as novas gerações:

“Precisamos de mecanismos que ajudem na proteção das nossas crianças e adolescentes no ambiente digital. Queremos que eles aproveitem o melhor da internet, mas com consciência, respeito e segurança — e isso começa com informação e participação direta das famílias.”

A parlamentar também destacou o trabalho conjunto entre os poderes Legislativo e Executivo para a aprovação da proposta:

“Agradeço o apoio e a aprovação dos vereadores e vereadoras ao projeto, além da sanção e promulgação da lei pelo prefeito municipal.”

A iniciativa ainda prevê parcerias com empresas de tecnologia, universidades e organizações da sociedade civil, ampliando o alcance das ações e fortalecendo a cultura da responsabilidade digital em Jaguariúna.