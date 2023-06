Leilão Virtual Brumado tem oferta de animais Nelore selecionados

No dia 1º de julho, a partir das 13 horas (horário de Brasília), acontece o Leilão Virtual Brumado, que ofertará ao mercado 60 animais Nelore com genética superior. Para o evento, o criatório preparou animais Puros de Origem (PO) e Puros de Origem Importados (POI) para oferta. Os machos e fêmeas que irão à venda são descendentes de rebanho 100% importado.

“Estamos comprometidos em garantir que todos os animais oferecidos no 48º ano consecutivo do Leilão Brumado tenham sido criados e tratados com os mais altos padrões de cuidado e bem-estar animal. Acreditamos que a transparência é fundamental para estabelecer confiança com os compradores e amantes da raça Nelore”, relata Tonico Carvalho, da Fazenda Brumado.

Adquirida por Rúbico Carvalho em 1954, a Fazenda Brumado importava animais Nelore originários da região do subcontinente indiano. A partir de 1962, Rúbico e seu sócio Veríssimo Costa decidem realizar a última importação da raça, finalizando as compras que resultaram na genética de seu rebanho Nelore atualmente.

O Leilão Virtual Brumado será transmitido pelo Canal do Criador e será retransmitido pelo Remate Web. A assessoria é Ipê Ouro e a Remate Leilões é a leiloeira responsável pelos lances. O evento possui a chancela da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB).

Mais informações pelo e-mail tonicocarvalho@fazendabrumado.com.br ou pelo telefone (17) 3322-0166.

Leilões oficiais

Os criadores que oficializam seus leilões na ACNB demonstram visão e comprometimento, colaborando para o fortalecimento e a valorização da raça Nelore e de seu próprio negócio. Com a oficialização, o promotor contribui com o valor equivalente a 1 salário mínimo para a ACNB e, em contrapartida, tem o seu leilão divulgado para todos os associados e a rede de relacionamentos da entidade, fortalecendo sua comunicação e ampliando o alcance a potenciais investidores. Os recursos arrecadados com a oficialização de leilões são integralmente aplicados pela ACNB e pelas Associações Regionais do Nelore conveniadas em ações de promoção da genética e da carne Nelore.