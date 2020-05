Licenciamento de veículos em tempos de Coronavírus no Estado de São Paulo

Apesar de os DETRAN’S estarem com os serviços restritos, o licenciamento de veículos continua disponível, porém, sem a possibilidade de retirar o documento (CRLV ou CLA), no referido órgão de trânsito.

No mês de abril, teve início o licenciamento dos veículos (para veículo de passageiros, inclusive as motocicletas, ônibus, reboque e semirreboque) com placas final 1 (um).

Com as alterações o licenciamento ficou assim: Se pagou o licenciamento com postagem, basta aguardar a chegada do documento; Se pagou o licenciamento sem postagem, o proprietário deve acessar o site: https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br; Clicar em Meus Veículos e Cadastrar (se já possui cadastro, apenas digite seu CPF e entre para impressão); Você também pode baixar o APP – Carteira Digital de Trânsito e apresentar o e-CRLV nas fiscalizações de trânsito.

Lembrando que, se a CNH venceu a contar de 19 de fevereiro de 2020, o proprietário pode dirigir normalmente, até que os serviços do DETRAN sejam restabelecidos.

O DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) em Pedreira está localizado na Rua Adriano Corsi, nº 70, Vila São José.