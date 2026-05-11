MAIO AMARELO: MOBILIDADE PROMOVE ATIVIDADE EM PARCERIA COM DETRAN NA JAGUAR PLÁSTICOS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, realizou nesta segunda-feira, dia 11 de maio, mais uma ação do Maio Amarelo, movimento internacional voltado à conscientização para a redução de acidentes de trânsito.

A atividade hoje foi uma dinâmica de direção defensiva realizada em parceria com o Detran/SP, na empresa Jaguar Plásticos. Segundo a secretaria, a ação reuniu 120 pessoas e teve o objetivo de conscientizar os participantes sobre práticas seguras ao volante, estimulando comportamentos preventivos.

Com uma programação voltada especialmente para trabalhadores de empresas do município, as ações buscam orientar motoristas e reforçar a importância de atitudes responsáveis no trânsito, contribuindo para a preservação de vidas.

A agenda começou no último dia 7 e vai se encerrar no dia 20 de maio. A Secretaria de Mobilidade Urbana destaca que o Maio Amarelo é uma oportunidade para ampliar o debate sobre segurança no trânsito e incentivar a mudança de comportamento da população.

Foto: divulgação