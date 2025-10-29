Mais pacientes recebem próteses dentárias em ação do Lions Clube e Fundação Arnaldo Comisso

Nesta terça-feira, dia 29, a Fundação Arnaldo Comisso e o Lions Clube de Santo Antônio de Posse realizaram a entrega de mais 15 próteses dentárias a pacientes da rede pública de saúde, no PSF Nolberto de Olivério, no bairro Bela Vista.

A ação faz parte do projeto social desenvolvido pelas entidades, que já havia contemplado 25 pacientes nas etapas anteriores, totalizando 40 próteses entregues gratuitamente à população.

O trabalho foi realizado pelo dentista Dr. Gabriel Longhi, contratado pelo Lions Clube especialmente para a ação, com o apoio da Dra. Ana Semeghini, profissional da rede municipal de saúde. O projeto contou ainda com o apoio da Secretaria de Saúde, que cedeu os consultórios das unidades de PSFs para a execução dos atendimentos.

O prefeito Ricardo Cortez acompanhou a entrega e destacou a importância do trabalho:

“É uma ação solidária e muito humana. Um gesto que transforma vidas e mostra o poder da união pelo bem comum. Sem o empenho da Fundação Arnaldo Comisso e do Lions Clube, nada disso seria possível. Nosso agradecimento e reconhecimento a todos os envolvidos.”

Além dessa iniciativa na área da saúde, a Fundação Arnaldo Comisso e o Lions Clube de Santo Antônio de Posse seguem realizando um importante projeto na rede municipal de ensino, com a entrega de óculos a estudantes que necessitam de correção visual.